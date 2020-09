Favoritisme au fils de Choo Mi-ae : fin de la perquisition au ministère de la Défense

Photo : YONHAP News

Le Parquet du district de l’est de Séoul a terminé, hier, la perquisition du ministère de la Défense concernant l’enquête sur Suh, le fils de la ministre de la justice Choo Mi-ae, qui est soupçonné d’avoir bénéficié d’un traitement préférentiel lors de son service militaire.La recherche portant sur le bureau des requêtes du bâtiment du ministère et l’Agence des données informatiques de la défense a pris fin à 20h et a donc duré huit heures. L’équipe de la gestion des données, sous le contrôle direct du QG de l’armée de terre, à Gyeryongdae, a également été inspectée.Les enquêteurs se sont procurés des informations liées à la prolongation de ses vacances, comme l’historique du téléphone.Le ministère public mène une investigation sur cette affaire depuis janvier dernier. L’homme de 27 ans est soupçonné de ne pas être retourné dans sa caserne, en 2017, alors que le prolongement de ses congés n’avait pas été autorisé.Dans ce cadre, les autorités ont convoqué, le week-end dernier, Suh et l’ancien conseiller de la garde des Sceaux, à qui il a passé un coup de fil pour demander d’allonger ses vacances.