ONU : premières aides livrées à Pyongyang suite aux dégâts provoqués par les typhons

Photo : YONHAP News

Les Nations unies et des associations humanitaires ont fourni de premières aides pour soutenir la Corée du Nord dans son rétablissement des dommages causés par les typhons. C’est ce qu’a affirmé le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (OCHA) dans un entretien à Radio Free Asia (RFA).Dans le détail, les organisations sont en contact avec le régime nord-coréen et sont prêtes à lui venir en aide. Pourtant, elles n'ont pas précisé quand et comment cette assistance a été menée.Cette affirmation attire l’attention, d’autant que le leader nord-coréen Kim Jong-un a déclaré ouvertement, lors d’une réunion du Bureau politique du Parti des travailleurs le mois dernier, qu’il n’accepterait aucune aide extérieure suite aux graves inondations.A en croire l’officiel de l’OCHA, les précipitations de cette année dans le royaume ermite auraient atteint un niveau record depuis 1981, avec des pluies torrentielles début d’août et des typhons en séries. Et alors que la période de la moisson approche, son organisme craint que les conséquences des tempêtes tropicales ne détériorent les conditions de sécurité alimentaire du pays.Par ailleurs, le pays communiste reçoit le soutien d’organisations internationales dans son combat contre le COVID-19. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a versé 459 000 francs suisses, soit 427 000 euros, jusqu’en juillet dernier. Elle y a acheminé des médicaments essentiels, des équipements pour des tests PCR, des réactifs de diagnostic et des matériels de protection.