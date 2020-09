COVID-19 : suppression de la gratuité des autoroutes pour Chuseok

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a détecté 113 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures : 105 d’origine locale et huit importés. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes reste ainsi en dessous des 200 pour la deuxième semaine consécutive, tandis que celui des contaminations domestiques supplémentaires est reparti légèrement à la hausse, repassant la barre des 100. Le bilan cumulé depuis la détection du premier patient dans le pays, le 20 janvier, fait désormais état de 22 504 malades.La région de Séoul enregistre toujours le plus grand nombre de nouveaux cas, avec 49 rien que dans la capitale. Face à une telle situation, la mairie continue d’exhorter les établissements médicaux et d’accueil des personnes âgées à limiter strictement l’accès des visiteurs, et leurs employés à s’abstenir de se rendre dans des endroits hautement fréquentés.Les autorités sanitaires ont, quant à elles, préparé des mesures destinées à faire face aux rassemblements que certaines associations conservatrices envisagent d’organiser le 3 octobre à Séoul.De son côté, le gouvernement central a finalement décidé de supprimer la gratuité des autoroutes pour Chuseok, et ce afin de dissuader les citoyens de se déplacer pendant les congés de la fête des moissons. Une gratuité accordée depuis trois ans à chaque fête traditionnelle.