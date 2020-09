Séoul organise la conférence virtuelle de la Semaine mondiale de l’EMI de l’Unesco

Photo : YONHAP News

L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) tient chaque année une conférence dite principale de la « Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) ». Un programme lancé en 2012 et qui réunit les acteurs engagés dans la promotion du domaine.Cette année, pour sa neuvième édition, la rencontre sera organisée par sa commission sud-coréenne dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l’adhésion du pays du Matin clair à l’institution onusienne. C’est la première fois qu’elle l’accueillera. Les précédentes réunions ont eu lieu en Suède, en Lituanie et aux Etats-Unis, entre autres.Les discussions se dérouleront du 26 au 30 octobre en ligne et porteront sur les moyens de lutter contre la désinformation, plus particulièrement concernant la pandémie du COVID-19.Le célèbre universitaire américain spécialisé dans le domaine des nouveaux médias, Henry Jenkins, doit prononcer un discours virtuel devant pas moins de 500 participants du monde entier : des experts de l’EMI, des chercheurs ou encore des responsables gouvernementaux.