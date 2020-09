Loterie : les ventes de tickets à leur plus haut niveau depuis 15 ans

Photo : YONHAP News

Les ventes de billets de loterie ont atteint un nouveau record. A en croire la Commission compétente (KLC) du ministère de l'Economie et des Finances, au premier semestre 2020, elles se sont élevées à quelque 2 600 milliards de wons, plus de 1,85 milliard d’euros, soit une hausse de 11,1 % par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 2005 en valeur et depuis 2012 sur le plan du taux d’augmentation sur les six premiers mois de l’année.Sans surprise, les grilles du Lotto, dont le plafond de la cagnotte n’est pas fixé, ont été les plus vendues, avec environ 2 300 milliards de wons. Il est à noter aussi que les ventes de la loterie dite de la retraite ont, elles aussi, explosé, avec une progression annuelle de 68,2 %. Explications à cela : une nouvelle formule de ce jeu a été lancée en avril et ses gains maximum ont été revus à la hausse.La KLC estime que les ventes de tickets suivent l’évolution de la taille de l’économie nationale et qu’il n’y a pas de corrélation entre ces ventes et la récession dans laquelle est plongé le pays.