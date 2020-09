Moon Jae-in félicite Yoshihide Suga pour son investiture

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a adressé un message de félicitations au nouveau Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, qui a officiellement été investi hier.D’après le porte-parole de la Maison bleue, Moon Jae-in lui a écrit une lettre dans laquelle il a proposé de conjuguer leurs efforts pour développer davantage les relations entre les deux pays. Il s’est aussi déclaré prêt à s’asseoir en face à face à tout moment pour dialoguer et communiquer avec le gouvernement nippon. Et d’ajouter attendre de Tokyo qu’il soit lui aussi sur la même longueur d’onde.Le chef de l’Etat a également exprimé son souhait de solder les contentieux historiques bilatéraux, avec sagesse et en collaboration avec l’administration Suga, et de renforcer une coopération substantielle, tournée vers l’avenir et mutuellement bénéfique dans divers domaines.Le dirigeant sud-coréen a également envoyé une lettre à Shinzo Abe, qui s’est retiré pour raisons de santé. Il y a rendu hommage à ses efforts pour élargir les relations entre les deux Etats voisins et lui a souhaité un prompt rétablissement. Le couple Abe a lui aussi écrit, mardi, une lettre d’au-revoir.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a emboîté le pas au président de la République. Dans un commentaire publié hier, son porte-parole a félicité le nouveau chef du gouvernement nippon pour son investiture et l’inauguration de son cabinet.