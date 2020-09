Asean : le dialogue entre les deux Corées et les Etats-Unis s’invite dans la déclaration finale

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de quatre de ses structures connexes se sont retrouvés en visioconférence du 9 au 12 septembre. La Corée du Sud a elle aussi pris part à ces quatre rencontres, dont le Forum régional sur la sécurité (FRA).La coopération internationale pour la lutte contre la pandémie du COVID-19 et le rétablissement de l’économie ont dominé leurs discussions. La déclaration finale publiée à l’issue de ces assises fait état de leur engagement en ce sens et de leur appel à la reprise rapide du dialogue entre Séoul, Pyongyang et Washington pour la paix dans la péninsule.Dans ce texte, les chefs de la diplomatie ont aussi salué le progrès réalisé jusqu’à présent dans le processus de paix entre les deux Corées et souligné l’importance d’un dialogue durable en vue de le faire avancer davantage. Ils n’ont pas oublié non plus d’exhorter l'État communiste à mettre en oeuvre sa promesse de se dénucléariser et toutes les résolutions de l’Onu.Le ministre nord-coréen n’était pas présent au FRA, qui est pourtant la seule réunion multilatérale en matière de sécurité régionale en Asie-Pacifique à laquelle participe le royaume ermite. Son ambassadeur en Indonésie l’a remplacé. An Kwang-il a alors souligné que son pays n’avait repéré aucun cas de COVID-19. Et cette année, le régime de Kim Jong-un n’a pas fait mention de la situation dans la péninsule, ni fustigé les Etats-Unis. Une chose jugée rarissime.