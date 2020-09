Les livreurs suspendront leurs travaux de triage à partir de lundi

Photo : KBS News

A moins de deux semaines de Chuseok, les travailleurs dans le secteur de la livraison de colis ont décidé, ce matin, de rejeter à partir de lundi prochain toutes leurs activités de triage. Leur réclamation : augmenter, ne serait-ce que provisoirement, la main d’oeuvre pour faire face au bond du volume des colis en cette période surchargée précédant la fête des moissons.Le comité de lutte contre le décès dû à la surcharge de travail des livreurs a notamment dénoncé les entreprises de livraison à domicile qui « restent silencieuses, alors que le gouvernement, les médias et de nombreux citoyens les appellent à mettre en place des mesures effectives pour alléger le lourd fardeau des livreurs ». Selon lui, la moitié de leur temps de travail de 13 à 16 heures par jour se concentre uniquement sur le tri des colis sans rémunération supplémentaire.Dans la foulée, il a affirmé qu’il reviendrait sur sa décision dès que l'exécutif et le milieu concerné accepteraient sa réclamation, en injectant davantage de personnel pour les travaux de classification des paquets.Entre lundi et mercredi, ce comité a organisé un vote pour demander l’avis des livreurs pour cette action sociale. Résultat : 95,5 % des participants, soit 4 100 des 4 300 membres du syndicat du secteur appartenant à la Confédération progressiste des syndicats coréens (KCTU) ont donné leur consentement. Ils représentent un dixième des 40 000 au total à travers le pays.De son côté, le gouvernement a tenu, hier, une réunion à huis clos avec les compagnies de livraison, et demain, il discutera de ce dossier avec le Minjoo, le parti au pouvoir, afin de trouver des solutions.Pour rappel : depuis 2016, 16 livreurs de colis sont décédés des suites de surmenage, dont presque la moité entre janvier et août de cette année.