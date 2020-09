Ankit Panda : Pyongyang pourrait dévoiler un nouveau missile à moyenne portée le 10 octobre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord doit fêter, le 10 octobre, le 75e anniversaire de la création du Parti des travailleurs au pouvoir. Pour cela, elle préparerait un fastueux défilé militaire, comme elle en a l'habitude lors d'anniversaires importants, avec des parades destinées à faire la démonstration de sa puissance. L’attention est donc rivée sur les prochaines festivités.Dans ce contexte, Ankit Panda, chercheur de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a estimé, au cours d'une visioconférence organisée hier par Korea Society, une organisation américaine à but non lucratif, que le pays communiste présentera, le mois prochain, « quelque chose de gigantesque » lors de cet événement.Afin d’étayer son analyse, le chercheur a évoqué le fait que, lors des parades passées pour les 65e et 70e anniversaires du parti, le régime communiste avait présenté de nouvelles armes stratégiques, comme le missile balistique intercontinental KN-14 et celui à moyenne portée Hwasong-10.L’expert américain de l’Asie-Pacifique prévoit ainsi qu’un nouvel engin à propergol solide de type « Pukkuksong-2 » devrait être dévoilé et le défilé organisé d’une manière inédite. Selon lui, le régime de Kim Jong-un pourrait en profiter pour montrer ses capacités balistiques, aussi bien qualitatives que quantitatives.