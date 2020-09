COVID-19 : le gouvernement déploie 557 infirmières de plus dans 15 établissements médicaux

Photo : YONHAP News

La circulation du COVID-19 a repris de la vigueur en 24 heures. 153 nouveaux patients ont été déclarées ce jeudi, soit 40 de plus qu’hier. De nouveaux clusters ont été détectés dans différents milieux, tels que le bureau de l’agence matrimoniale, une maison de retraite, une église et une usine. Fait inquiétant : les autorités sanitaires ne sont pas arrivées à identifier l'origine de plus de 25 % des nouvelles contaminations.L'inquiétude réside encore dans la région métropolitaine, qui compte 121 nouvelles infections, à savoir 62 à Séoul, 52 dans la province de Gyeonggi et sept à Incheon, alors qu’elles étaient à deux chiffres ces trois derniers jours. Le nombre des cas importés est, quant à lui, de huit. Cinq décès additionnels sont à déplorer et 160 individus se trouvent dans un état grave.D'autre part, un employé de la KBS a été testé positif hier. Le bâtiment du siège de la chaîne de télévision publique a immédiatement été désinfecté et tout le personnel du même immeuble travaillent à domicile jusqu’à cet après-midi. Avant-hier soir déjà, la KBS comptait un autre infecté.Par ailleurs, la YTN, une autre chaîne de télévision câblée spécialisée dans les informations, n’est pas, elle non plus, à l’abri. Un producteur en sous-traitance, qui s’est rendu à son siège, a été diagnostiqué positif tard la nuit dernière. Ainsi, le sixième étage du bâtiment visité par cette personne a été provisoirement fermé et les employés du même étage doivent rester aujourd’hui chez eux.Dans ce contexte, le gouvernement projette de déployer 557 infirmières supplémentaires dans 15 hôpitaux et établissements médicaux publics. Il a également mis en garde contre la circulation de la grippe avec l’arrivée de l’automne. Dans la foulée, il a prié les groupes à haut risque, tels que les enfants et les adolescents, les personnes âgées et les femmes enceintes, à se faire vacciner gratuitement dès que possible.