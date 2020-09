AFP : des hackers nord-coréens et russophones maintiendraient des relations de coopération

Photo : Getty Images Bank

D’après un rapport publié par la compagnie de sécurité américaine « Intel 471 », relayé hier par l’AFP, un lien entre le groupe de cyber-piratage basé en Corée du Nord, Lazarus, et le code malveillant TrickBot, a été détecté.Selon ce rapport, il est possible que des cybercriminels du pays communiste tissent un lien de confiance avec des hackers russophones de très haut niveau. Le document avance également que des codes malveillants créés par les premiers auraient été diffusés via les réseaux détenus par les seconds.Pour information, Lazarus est connu pour ses activités illégales organisées, notamment des cyberattaques contre des banques en ligne ou des plateformes de monnaies virtuelles visant à fournir des devises étrangères au régime de Kim Jong-un. Quant à TrickBot, il est considéré comme l’un des plus dangereux malware au monde utilisés par des pirates russophones.