DMZ : Lee In-young propose la création d’un système intercoréen de gestion des catastrophes

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a dévoilé, ce matin, une initiative visant à créer, dans la zone démilitarisée (DMZ) située entre les deux Corées, un système intercoréen chargé de gérer les catastrophes naturelles, tels que les intempéries, les incendies ou les épidémies. Objectif : assurer la sécurité des habitants résidant dans les régions frontalières.Lee In-young en a fait part dans un discours prononcé au Forum DMZ 2020 tenu en ligne, en soulignant que ce projet pourrait également permettre d’augmenter la circulation des hommes dans ces régions, où le développement marque le pas, et de connecter des routes et des chemins de fer transfrontaliers.Dans la foulée, le ministre a manifesté sa volonté de transformer cet espace interfrontalier en zone de paix internationale (IPZ,) en déclarant que le gouvernement relancerait la coopération et les échanges humanitaires avec son voisin.Ce colloque a été organisé par la province de Gyeonggi, à l’occasion du deuxième anniversaire de la « déclaration conjointe de Pyongyang », proclamée à l’issue du troisième sommet entre les dirigeants des deux Corées en 2017. 90 experts sud-coréens et étrangers et des ONG pour la paix ont participé à cette visioconférence.