L’OCDE abaisse ses prévisions de croissance sud-coréenne pour 2020

Photo : YONHAP News

La pandémie du COVID-19 n'en finit pas d'assombrir les perspectives économiques sud-coréennes.L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la baisse sa prévision pour cette année. Elle anticipe désormais une chute de 1 % du PIB, contre -0,8 % en août. Il s’agit tout de même d’une hausse de 0,2 point par rapport à son estimation de juin.Selon l’institution basée à Paris, le rebond de l’épidémie qui a débuté mi-août a mis un coup de frein à la quatrième économie asiatique, qui sera impactée aussi par le ralentissement du commerce international. Elle est en revanche moins pessimiste qu’au premier semestre sur la conjoncture mondiale. L'OCDE table maintenant sur une contraction de 4,5 %, contre -6 % en juin.Le vice-Premier ministre sud-coréen à l’économie a commenté, aujourd’hui, ces nouvelles prévisions. Sur son compte Facebook, Hong Nam-ki a affirmé qu'elles étaient toutefois les plus élevées pour le pays du Matin clair, parmi les membres de ce club des Etats riches.Celui qui est également ministre des Finances a également tenu à évoquer le fait que les nouvelles orientations de la politique économique du pays recommandées par l'organisation étaient celles appliquées par l'administration de Moon Jae-in. Il s'agit notamment de maintenir le cap de la politique expansionniste, d’accorder des aides ciblées pour les classes les plus vulnérables ou encore d’élargir les investissements dans les infrastructures liées au numérique et à l’environnement.