Assemblée générale de l’Onu : Moon Jae-in pladera pour le soutien international pour la paixera le soutien international pour la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République prononcera, le 22 septembre, heure de New York, le discours d’inauguration à l’Assemblée générale des Nations unies. Selon le porte-parole de la Cheongwadae, Kang Min-seok, aujourd’hui, Moon Jae-in participera en ligne, lundi et mardi prochains, à une réunion de haut niveau de l’Onu et à sa 75e assemblée générale.Dans son allocution, le chef de l’État devrait souligner l’importance de la solidarité et de la coopération de la communauté internationale dans la lutte contre le COVID-19 et le réchauffement climatique. Il préconisera le soutien et l’attention de tous les participants aux efforts de Séoul pour la paix tant dans la péninsule qu'en Asie du Nord-est.Lors de la conférence de haut rang célébrant le 75e anniversaire de l’organisation, le numéro un sud-coréen prendra la parole en tant que dirigeant du pays présidant le caucus régional Mikta, réunissant la Corée du Sud, le Mexique, l’Indonésie, la Turquie et l’Australie. Il manifestera la volonté de ces cinq pays de promouvoir la coopération multilatérale destinée à faire face aux défis communs de l’Humanité, y compris le nouveau coronavirus.D’après la Maison bleue, 120 chefs d’État et 53 chefs de gouvernement assisteront à cette conférence à distance, en raison de la pandémie.