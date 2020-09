La Corée du Sud est coupée en deux, avec une vaste couverture nuageuse sur une large moitié nord et des précipitations sur toute la côte sud ainsi que sur l’île de Jeju.Il fait de plus en plus frais et l’automne semble approcher à grands pas. Le thermomètre n’atteint que 24°C à Séoul, Busan, Daejeon et sur Jeju, et 26°C à Daegu.Le temps devrait s’améliorer demain. Météo-Corée annonce une matinée mitigée, mais un après-midi ensoleillé sur l’ensemble du territoire. Les températures, elles, n’évolueront pas beaucoup.