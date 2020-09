Questions au gouvernement : favoritisme sur le fils de Choo Mi-ae et COVID-19 au coeur des débats

Photo : KBS News

Aujourd’hui est le dernier jour des questions de l’Assemblée nationale à l’adresse du gouvernement. Les domaines liés à l’éducation, la société et à la culture seront abordés.Or, la ministre de la Justice est attendue une deuxième fois, après avoir assisté, lundi, à une première audience. Choo Mi-ae devra répondre notamment sur les soupçons de favoritisme pesant sur son fils lors de son service militaire en 2017.Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition, risque de concentrer ses questions sur le prolongement soupçonné d’une permission non-autorisée ou la demande de le désigner comme soldat-interprète. En face, le Minjoo, le parti au pouvoir, continuera à défendre la ministre appartenant à sa formation.Sur le volet du COVID-19, le parti présidentiel envisage d’appeler le gouvernement à réagir fermement contre les rassemblements prévus le 3 octobre prochain sur la place de Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul. De son côté, le PPP devrait critiquer les mesures préventives laxistes de l’administration Moon, qui auraient, selon lui, entraîné la deuxième vague de contaminations et demander l'introduction des kits d’auto-dépistage dans le pays.Enfin, le camp au pouvoir soulignera la nécessité d’augmenter le personnel et les établissements relatifs à la politique de médecine publique et d’élargir les réseaux de protection sociale, à travers, notamment, l’adoption de l’assurance de l’emploi pour tous.A n'en pas douter, le parti conservateur pointera du doigt l’aggravation de l’état des finances des assurances maladie et emploi, et l’accroissement de la dette de l’État dû aux multiples additifs au budget d’ampleur.