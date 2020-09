Moon Jae-in dévoile sa vision sur les parcs industriels « Smart Green »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a visité, hier, un complexe industriel national situé à Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud. Moon Jae-in y a présidé une réunion dédiée aux parcs industriels dit « Smart Green ». Il s'agit de son quatrième déplacement sur le terrain dans le cadre de sa politique « New Deal à la coréenne ».L’un des volets-clés consiste à transformer sept parcs industriels nationaux en zones d’innovation tournées vers l’avenir, afin de faire converger deux dimensions : rendre ces sites plus « intelligents » et « écologiques ». Ces lieux représentent 66 % des entreprises accueillies dans des complexes nationaux, toutes catégories confondues.Selon le chef de l'État, ce projet devrait constituer un pilier de l’économie nationale post-COVID-19, et servir de boussole pour aider les industries manufacturières à innover, afin que le pays du Matin clair puisse s’imposer comme une nation leader sans se contenter de poursuivre les plus avancées.Le locataire de la Cheongwadae a voulu apporter une précision : certains cas ont déjà brisé un préjugé bien enraciné, en démontrant que l’usine intelligente pouvait faire augmenter le nombre d'emplois. D’après Moon Jae-in, les parcs industriels intelligents et verts seront une belle stratégie pour sauver l’économie régionale et rééquilibrer le développement territorial.Pour rappel, le gouvernement a annoncé que 3 200 milliards de wons, soit 2,3 milliards d’euros, seront injectés, d’ici à 2025, dans ces zones « Smart Green », de sorte à leur assurer une transition aussi bien écologique que numérique, notamment en favorisant la décarbonation. D’après la Cheongwadae, ce projet devrait permettre d’améliorer le rendement énergétique de 15,7 % et de créer 33 000 nouveaux emplois à l’horizon 2025.