Au Vietnam, Kang Kyung-wha discute de la simplification des visites croisées d'hommes d'affaires

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a entamé, hier, un déplacement officiel de deux jours à Hanoï. Dès son arrivée, Kang Kyung-wha a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc.Lors de cet entretien, elle a souligné la nécessité de mettre en place un système spécial en vue de simplifier l’entrée au Vietnam des personnels essentiels, comme les industriels, notamment afin d’aider les PME qui ne peuvent pas envoyer leurs cadres ou employés en raison de la longue période de quarantaineA son tour, le chef du gouvernement vietnamien lui a répondu que le dossier était à l’étude, soulignant que la Corée du Sud était l’un des plus importants partenaires économiques de sa nation.Aujourd’hui, la cheffe de la diplomatie rencontrera son homologue vietnamien, Pham Binh Minh, qui est aussi vice-Premier ministre adjoint, pour discuter des moyens visant à renforcer les échanges bilatéraux. Elle devrait discuter des mesures à prendre pour faire front commun face au COVID-19, ainsi que pour développer un partenariat stratégique entre les deux alliés. Leur discussion porteront également sur la mesure abordée hier, à savoir la création d’un système d’entrée rapide pour les voyageurs d’affaires essentiels.Sans oublier la coopération entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et la Corée du Sud, d’autant plus que le Vietnam assure la présidence de cet organisme régional cette année. Enfin, Kang Kyung-wha n'oubliera pas de demander à son interlocuteur de soutenir le processus de la paix dans la péninsule coréenne.