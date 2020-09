Grève des livreurs : le gouvernement et le patronat proposent 10 000 effectifs en plus par jour jusqu’au 16 octobre

Photo : KBS News

Plus de 4 000 livreurs ont décidé de refuser, à partir de lundi prochain, de trier des colis, soit moins de dix jours avant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. En cause : la surcharge de travail sans rémunération supplémentaire. Ils sont membres du syndicat du secteur appartenant à la Confédération progressiste des syndicats coréens (KCTU). Ils représentent un dixième des 40 000 au total à travers le pays.Pour les inciter à revenir sur cette décision, le gouvernement et le patronat ont avancé une proposition. D’abord, jusqu’au 16 octobre prochain, ils se sont engagés à affecter environ 10 000 travailleurs supplémentaires par jour qui se chargeront du triage des paquets et de leur transport. Ils ont également promis de faire en sorte de limiter les horaires de livraison, afin de protéger la santé des employés. Enfin, ils envisagent d’ajuster le volume des colis ou les zones de distribution attribués aux livreurs, si ces derniers le souhaitent.Si le syndicat rejette cette initiative, la livraison de produits risque de subir des retards. Cependant, ce ne sera pas le cas des grands distributeurs, tels que les grands magasins, les grandes surfaces et la plateforme de vente en ligne Coupang, qui sont dotés de de leurs propres réseaux de livraison.