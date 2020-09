Le département d’État américain n’envisage pas le retrait des GI’s de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Voici une réponse intelligente à une question délicate. David Stilwell, le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, a été convoqué, hier heure locale à Washington, devant la commission de la diplomatie.Chris Coons, l’élu du Parti démocrate, lui a demandé si l’administration Trump était disposée à retirer ses soldats stationnés en Corée du Sud, comme le disent un bon nombre de médias américains. En réponse, le diplomate a expliqué qu’il n’y avait aucune discussion à ce sujet au sein du département d’Etat. Une façon d'esquiver la question sans mentionner la Maison blanche.Le sénateur démocrate a alors fait remarquer au secrétaire adjoint qu’un éventuel retrait ou qu'une réduction des effectifs militaires sur le sol sud-coréen devrait être validé, avant tout, en concertation entre le pays allié concerné et le Congrès américain.Stilwell a acquiescé le fait que ces dossiers nécessitaient une telle coopération, et que son département mènerait des concertations en la matière avec les intéressés.