COVID-19 : le gouvernement appelle à éviter les déplacements pendant Chuseok

Photo : YONHAP News

Alors que cela fait plus d’un mois que le niveau de la distanciation sociale a été relevé à la phase deux sur une échelle de trois, les nouvelles contaminations quotidiennes n’arrivent pas à redescendre sous la barre des 100. En effet, 126 patients supplémentaires ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le nombre cumulé d'infections dans le pays à 22 783.Dans ce contexte, le gouvernement a exhorté, une nouvelle fois, la population à se retenir de partir, pendant les congés de Chuseok, la fête des récoltes qui commencent à compter du 30 septembre pour cinq jour, à la rencontre des parents et des proches résidant dans différentes régions. Par ailleurs, afin d’encourager les citoyens à rester chez eux, l’exécutif a décidé de fournir des contenus culturels en ligne dont disposent les établissements publics.Quant à la KBS, elle projette d’élaborer un clip vidéo sur les actions recommandées par les citoyens pendant ces vacances de la fête des moissons qui commencent à partir de mercredi prochain pour cinq jour, pour ensuite les partager avec d'autres chaînes de télévision.De son côté, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le prolongement d’un mois, à partir de demain, de l’alerte spéciale sur les voyages à l’étranger. Ce système de mise en garde contre les déplacements hors des frontières a été déclenché, pour la première fois, le 23 mars dernier pour une durée de trois mois, alors que la pandémie frappaient de plein fouet le monde entier. Et depuis juin, il est renouvelé chaque mois pour trente jours.