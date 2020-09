Le ciel est différent entre la moitié sud et la moitié nord du pays. Dans le sud, une épaisse couverture nuageuse s’impose un peu partout, alors que dans toute la région septentrionale, le soleil est au rendez-vous toute la journée.Le mercure se stabilise autour des 25°C. Les maximales atteignent 24°C à Busan et sur l’île de Jeju, et 25°C à Séoul, Daejeon et Daegu.Le week-end sera ensoleillé pour tout le monde, mais les températures resteront stables.