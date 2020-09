COVID-19 : Séoul demande 4,6 milliards de wons de dédommagement à l’église Sarang Jeil et son pasteur

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul a intenté un procès contre le temple évangélique Sarang Jeil et son fondateur, Jun Kwang-hoon, pour leur demander une indemnisation à hauteur de 4,6 milliards de wons, soit 3,34 millions d’euros. En effet, il s’agit du deuxième plus grand cluster identifié dans le pays après la secte Shincheoji à Daegu, avec plus de 1 000 contaminations déclarées jusqu’à présent.Les responsables de la ville l’accusent d’avoir causé d’importants préjudices suite à leurs actions contraires à la loi sur les maladies infectieuses, tels que le refus et l’empêchement de l’enquête épidémiologique, ainsi que le dépôt de faux documents.En effet, le montant des désagréments subis par les autorités sanitaires et calculé par rapport au nombre de patients liés à ce foyer de contagion et résidants dans la capitale s’élève à 13,1 milliards de wons, un peu plus de 9,5 millions d’euros, dont 4,62 milliards de wons, 3,35 millions d’euros, pour la capitale.Dans le détail, il s’agit de 300 millions de wons (218 000 euros) pour les frais de traitement de 641 patients, 600 millions de wons (436 000 euros) pour 2 500 individus placés en auto-confinement, et de 1,3 milliard de wons (945 000 euros) pour 280 individus hébergés dans des centres de soins de proximité. A cela s’ajoutent 2,2 milliards de wons (1,6 million d’euros) de dédommagement que la ville a octroyé aux opérateurs de bus, pour compenser la baisse de passagers dû au renforcement des dispositifs relatifs à la distanciation sociale.Par ailleurs, la municipalité a demandé au gouvernement central et à la Caisse nationale d’assurance maladie de constituer un corps consultatif pour justifier ce montant. Elle envisage également d’engager un second procès contre l’église incriminée et son pasteur, au fur à mesure de l’avancement des travaux.