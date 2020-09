Ouverture du festival international du film documentaire de la DMZ

Photo : YONHAP News

Le festival international du film documentaire de la zone de démarcation militaire, également appelé DMZ Docs, a débuté hier, à Paju, dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. Il devrait va se dérouler jusqu’au 24 septembre.Pour sa 12e édition, 122 documentaires de 33 pays seront projetés dans les salles de cinéma de MegaBox, à Paju Book City, situé tout près du « no man's land » à cheval sur la frontière intercoréenne. L’événement est composé de trois compétitions : international, asiatique et sud-coréen, ainsi que d’autres sections telles que « Global Vision » ou « DMZ Open Cinema », qui proposent des documentaires intéressants de différents pays.C'est « A Long Way to School », l'oeuvre du réalisateur Kim Jung-in qui a ouvert le bal lors de l’inauguration. Il porte sur le conflit qui oppose les parents d’élèves aux riverains autour de la construction d’un établissement scolaire réservé aux enfants handicapés.Cette année, crise du COVID-19 oblige, seuls les membres du jury et les professionnels responsables des œuvres présentées au festival peuvent accéder au site. Mais, pas de déception. Le grand public a la possibilité de découvrir certains documentaires sur la chaîne YouTube et sur le site officiel de DMZ Docs.Parmi les films en accès libre, on peut citer un forum sans public proposant d’étudier ce qu’est le documentaire à l’époque du nouveau coronavirus, un cinéma en ligne avec pour thème de la musique « DARAK » ou un programme didactique sur les documentaires baptisé « Doc School ».