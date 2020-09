La ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue vietnamien

Photo : YONHAP News

En déplacement officiel à Hanoï depuis hier, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, s’est entretenue avec son homologue vietnamien, Pham Binh Minh, qui est aussi vice-Premier ministre.Après sa visite en Allemagne le mois dernier, il s’agit de son deuxième voyage à l’étranger effectué depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Côté Vietnam, Kang est la première cheffe de la diplomatie à se rendre à Hanoï à l’ère du COVID-19. Le ministre vietnamien a souligné que cela témoignait bien de la belle relation entre les deux pays, un point de vue partagé par son homologue sud-coréenne. D’ailleurs, les autorités locales l’ont exempté de toute quarantaine pour cette venue.Pendant leur tête-à-tête, Kang et Minh ont échangé leurs opinions sur divers sujets, tels que les mesures à prendre pour coopérer face au nouveau coronavirus et le développement d’un partenariat stratégique entre les deux alliés. Ils ont discuté également de la création d’un système d’entrée rapide pour les voyageurs d’affaires essentiels.La ministre a fait savoir que la Corée du Sud compterait sur le Vietnam, qui préside l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) cette année, afin de renforcer les relations de Séoul non seulement avec Hanoï, mais aussi avec l’Asean. Sans oublier d’appeler au soutien du Vietnam dans le processus de paix dans la péninsule coréenne.Avant de s’envoler ce soir pour Séoul, la ministre devrait tenir deux autres rendez-vous. Le premier sera un entretien avec l’entraîneur sud-coréen de football Park Hang-seo, adulé localement comme un héros de la nation, notamment après avoir remporté la victoire aux Jeux d'Asie du Sud-est en 2019 avec l’équipe nationale du Vietnam, une première en 60 ans. Kang rencontrera aussi des ressortissants sud-coréens installés dans le pays en vue d’écouter leurs éventuelles difficultés.