2e anniversaire de la « déclaration conjointe de Pyongyang » : Moon Jae-in souhaite relancer la coopération avec le Nord

Photo : KBS News

Demain le 19 septembre marquerq le deuxième anniversaire de la « déclaration conjointe » de Pyongyang, proclamée à l’issue du troisième sommet Moon-Kim, tenu dans la capitale nord-coréenne. Mais depuis la déconvenue du deuxième sommet nord-coréano-américain de Hanoï, l'année dernière, la Corée du Nord ne cesse d’afficher des attitudes hostiles contre son voisin du Sud, comme en témoigne l’explosion, en juin, du Bureau de liaison intercoréen à Gaesong en territoire nord-coréen.En dépit de cette situation difficile, le gouvernement de Moon Jae-in s'adonne à chercher des solutions pour améliorer ses relations avec le Nord. Le bureau présidentiel mise notamment sur la coopération sanitaire et humanitaire, alors que le régime de Kim Jong-un est durement frappé par les conséquences de la crise du COVID-19 ou encore la peste porcine africaine (PPA).L’exécutif envisage également d’entamer le dialogue avec le pays communiste pour aider les régions nord-coréennes gravement affectées par les récentes tempêtes et intempéries. La Cheongwadae espère ainsi accélérer d’autres projets de coopération dans les domaines ferroviaire ou touristique, afin de remettre sur les rails le dialogue Nord-Sud.Le président Moon devrait également s’efforcer de relancer les pourparlers nucléaires Washington-Pyongyang, à moins de deux mois de la présidentielle américaine de novembre. Il projette dans cette perspective d’obtenir le soutien d’autres chefs d’État, y compris via le discours qu’il prononcera tôt mercredi matin, heure de Séoul, lors de la 75e assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra en visioconférence.