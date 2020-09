Présidence de l’OMC : Yoo Myung-hee passe au 2e tour

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, a accédé au deuxième tour du processus de sélection du nouveau patron de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).D’après l’information relayée, hier, par l’agence Bloomberg, les hauts responsables de l’OMC ont fait savoir que trois des huit candidats en lice, à savoir ceux du Mexique, de l’Egypte et de la Moldavie, n’avait pas obtenu suffisamment de votes lors du premier des trois tours du scrutin.Les cinq autres candidats, à savoir Yoo et ceux du Royaume Uni, de l’Arabie saoudite, du Kenya et du Nigeria, passent en conséquence au second tour. À l’issu de celui-ci, trois d’entre eux seront à nouveau éliminés, puis le nouveau directeur général sera nommé lors d’une réunion des Etats membres de l’OMC, début novembre au plus tard.