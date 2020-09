La 1ère Journée de la jeunesse célébrée à la Maison bleue en présence de BTS

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a célébré samedi dernier la Journée de la jeunesse. La cérémonie de sa première édition a eu lieu à la Cheongwadae. Lors de son discours prononcé à cette occasion, le président Moon Jae-in a répété le mot « équité » à 37 reprises. Selon le locataire de la Maison bleue, il s’agit de l’esprit de la « révolution aux bougies » et de l’objectif de son gouvernement.Le puissant boys band BTS, qui vient de réaliser l’exploit d’arriver en tête du classement « Billboard Hot 100 » pendant deux semaines d’affilée, y a pris part. L'occasion pour le septuor de partager ses rêves et ses soucis avant de devenir la superstar mondiale de k-pop, tout en adressant à tour de rôle un message d’encouragement aux jeunes.D'après le bureau présidentiel, cette cérémonie reflète sa volonté de faire disparaître les barrières entre l'exécutif et la jeunesse et de résoudre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui à travers un dialogue actif.