COVID-19 : le bilan quotidien fait état de 70 nouveaux cas

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé d’étendre à l'ensemble du pays le niveau 2 de distanciation sociale sur une échelle de 3, mis en place à Séoul et dans ses environs, et ce jusqu’au 27 septembre.La Corée du Sud fait état de 70 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en 24 heures, soit 24 045 cas au total depuis le début de la pandémie. Parmi elles, 55 se sont produites au niveau local et 15 sont importées. C’est la première fois que le nombre d’infections reste inférieur à 50 dans la région métropolitaine depuis la recrudescence de l’épidémie dans le pays du Matin clair.Malgré cette accalmie, les autorités restent vigilantes car les contaminations dont les voies de transmission ne sont pas identifiées sont nombreuses. Par conséquent, tout rassemblement réunissant plus de 50 personnes en espace clos, et plus de 100 personnes à l’extérieur, sera interdit jusqu’à ce dimanche. Et tout établissement public comme les bibliothèques et les musées resteront fermés. Quant aux événements sportifs, ils continueront de se dérouler sans spectateurs.Par ailleurs, le gouvernement a fait de la période entre le 28 septembre et le 11 octobre une période spéciale pour la lutte contre le virus. Il renforcera les mesures de quarantaine afin de prévenir une nouvelle reprise automnale.Durant les vacances de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes, qui commencent le 30 septembre, un déplacement massif de quelque 27 millions de sud-Coréens est prévu. Dans ce contexte, l'exécutif a annoncé une série de mesures à appliquer dans les aires de repos des autoroutes : seule la vente de plats à emporter sera autorisée. Et les tables en extérieur seront équipées de murs de protection transparents. En parallèle, les dispositifs sanitaires seront également musclés dans les transports en commun, en limitant par exemple à 50 % le taux d’occupation des trains.Selon l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), le risque de diffusion de l’épidémie après les congés de Chuseok est jugé préoccupant compte tenu du taux élevé de réservation des hébergements dans la plupart des destinations touristiques. Dans ce contexte, les autorités lanceront une campagne de sensibilisation et fourniront divers contenus audiovisuels et numériques gratuitement afin d’inciter la population à rester chez elle.