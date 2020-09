Les exportations sud-coréennes en hausse sur les 20 premiers jours de septembre

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes du 1er au 20 septembre ont augmenté de 3,6 % en glissement annuel, avec 29,6 milliards de dollars. Et ce grâce au nombre de jours ouvrables accru de deux jours durant cette période. Les exportations journalières passent ainsi de 2,11 milliards de dollars en 2019 à 1,91 milliard en 2020, soit un recul de 9,8 %.Les ventes de semiconducteurs et de voitures « made in Korea » à l'étranger ont bondi, respectivement de 25,3 % et 38,8 %, tout comme les machines de précision avec 14,7 %. En revanche, les secteurs des produits pétroliers, de la construction navale et des appareils mobiles ont vu chacun leurs ventes chuter de 45,6 %, 26,5 % et 9,1 %.Les exportations vers la Chine, les Etats-Unis ou l'Europe ont repris un certain dynamisme pour afficher respectivement une hausse de 8,7 %, 16,1 % et 9,6 %, alors que celles vers le Japon et le Moyen-Orient ont régressé de 18,5 % et 12,2 %.Sur les vingt premiers jours de ce mois, les importations ont perdu 6,8 % à 1,83 milliard de dollars. La Corée du Sud a importé plus de semiconducteurs (12,6 %) et de véhicules (29,5 %), mais moins de pétrole brut (-29,2 %) et de gaz (-39 %).Les exportations cumulées du pays du Matin clair depuis le début de cette année ont enregistré 353,5 milliards de dollars, soit 9,6 % de moins sur un an, tandis que les importations totalisent 329 milliards de dollars, une baisse de 10 %.