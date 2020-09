Le nouveau ministre de la Défense promet une révision de diverses réglementations militaires

Photo : KBS News

Le nouveau ministre de la Défense, Suh Wook, s’est vu remettre sa lettre de nomination par la Cheongwadae. Il a pris ses fonctions vendredi dernier. Le président de la République lui a demandé de se concentrer avant tout sur la réforme militaire et le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel des forces armées (Opcon) en temps de guerre.Dans son discours d’investiture, l’ancien chef d’état-major de l’armée de terre a affiché sa détermination pour mettre en oeuvre cette promesse de campagne de Moon Jae-in. Il a ensuite souligné l’importance d'instaurer un processus de paix dans la péninsule, conformément à l’accord militaire intercoréen du 19 septembre.Selon le chef de la diplomatie fraîchement désigné, la polémique liée au fils de la ministre de la Justice, soupçonné d’avoir bénéficié de favoritisme durant son service militaire, l’a mis en embarras le plus, lors de son audition de confirmation parlementaire. Du coup, Suh s’est engagé à passer en revue les règles sur le service militaire dans les KATUSA. En effet, le contingent sud-coréen en renfort dans la 8e armée des Etats-Unis, basée dans le sud de la péninsule, constitue l’une des affectations les plus prisées.Maintenant que le chef d'état-major de l'armée de l'air, Won In-choul, a été désigné comme chef d’état-major interarmées (JCS), la nomination des nouveaux hauts gradés ne devrait pas tarder à être confirmée.