Moon Jae-in s’exprime devant une réunion virtuelle de haut niveau de l’Onu

Photo : YONHAP News

Le président de la République a pris la parole lors d’une réunion de haut niveau qui s’est tenue en ligne lundi matin, heure de New York, dans le cadre du 75e anniversaire des Nations unies. Moon Jae-in s’y est exprimé en qualité de dirigeant du pays qui assure la présidence tournante du MIKTA, un groupe informel qui rassemble cinq puissances moyennes : la Corée du Sud, le Mexique, l’Indonésie, la Turquie et l’Australie.« Union, solidarité et coopération », ce sont les trois maîtres-mots de son discours pour lutter contre la pandémie du COVID-19. C’est la première fois depuis le lancement du MIKTA en 2013 qu’un leader du pays de sa présidence est intervenu devant une organisation internationale.Dans une autre allocution, cette fois en tant que dirigeant sud-coréen, l’occupant de la Cheongwadae a présenté la stratégie de prévention de l’épidémie de son pays, considéré souvent comme un élève modèle dans la lutte contre le coronavirus.Moon en a profité pour faire trois propositions visant à surmonter la crise sanitaire. Il s’agit de garantir un accès équitable aux vaccins et aux médicaments, de rétablir l’ordre international multilatéral et de respecter l’environnement.Le président a également souligné la nécessité pour les organisations internationales concernées de préacheter suffisamment de vaccins, via une collecte de fonds international, pour en faire bénéficier aussi les pays en voie de développement.