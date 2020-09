COVID-19 : Covax appelle à un accès équitable aux vaccins

Photo : YONHAP News

Friends of the Covax Facility (FOF), un sous-groupe du Covax, le mécanisme de groupement des achats de vaccins contre le COVID-19, a appelé hier, dans un communiqué commun, à la distribution suffisante et équitable des vaccins.Ce groupe co-présidé par Singapour et la Suisse est composé de 14 pays et l’Union européenne, y compris la Corée du Sud, l’Australie et les Emirats arabes unis.Son objectif : souligner l’esprit de coopération multilatérale et de solidarité et d’exhorter les autres nations à participer au mouvement en montrant le soutien pour cette initiative d’accès mondial aux vaccins.Le gouvernement sud-coréen a annoncé, il y a une semaine, son projet de se procurer 30 millions de doses de vaccin dans un premier temps, dont 10 millions à travers le Covax. D’après le ministère des Affaires étrangères, Séoul défend toujours ce programme et y joue un rôle constructif avec les autres pays membres.