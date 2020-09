Le programme national de vaccination contre la grippe provisoirement suspendu

Photo : YONHAP News

Le projet de vaccination gratuite contre la grippe saisonnière pour les adolescents âgés de 13 à 18 ans a été temporairement suspendu aujourd’hui en raison d’un problème repéré pendant la distribution des vaccins.Cet automne, le gouvernement a élargi le programme national de vaccination à 37 % de la population, soit 19 millions d’habitants, pour éviter que la propagation de la grippe mette à mal le combat contre le COVID-19.Selon l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), lors du transport des vaccins, ceux-ci doivent être conservés à température réfrigérée. Or, certaines firmes les ont exposés à la température ambiante. Afin d’éviter tout risque, la vaccination pour toutes les catégories d’âges a été interrompue.Les autorités sanitaires ont tout de même assuré que les vaccins fournis à partir du 8 septembre aux enfants censés se faire administrer à deux reprises n’en font pas partie. Elles prévoient de relancer la vaccination progressivement après avoir vérifié la qualité des substances.Jeong Eun-kyeong, cheffe de la KDCA, a affirmé qu’elle minimiserait les désagréments au public et aux établissements médicaux et surveillerait les symptômes anormaux de ceux qui se sont déjà fait vacciner alors qu’aucun cas d’anomalie n’a été signalé jusqu’à présent.