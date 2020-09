Billboard Hot 100 : « Dynamite » de BTS conserve le 2e rang

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS voit la popularité de son nouveau single « Dynamite » se prolonger. Selon le magazine musical Billboard, ce titre en anglais a conservé la deuxième place du classement Hot 100 cette semaine.Ce nouveau tube du septuor dirigé par RM a établi un record dans le monde de la musique sud-coréenne en se hissant à la tête de ce palmarès américain directement après sa sortie il y a un mois.Contrairement aux anciens tubes des Bangtan Boys, qui ont vu leur rang chuter avec le temps, « Dynamite » a occupé le premier rang une semaine de plus avant de céder une place. C’est la quatrième semaine de suite qu’il reste dans le peloton de tête.Ce clip du boys band sud-coréen s’est classé deuxième au Billboard Global 200, mis en place il y a une semaine, et premier au Billboard Global, qui exclut les chanteurs américains.Par ailleurs, BTS transmettra un message vidéo pour les jeunes générations demain, à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce clip les incitera à surmonter leur désespoir et à s’ouvrir au nouveau monde dans la solidarité chaleureuse. Le Groupe des amis de la solidarité pour la sécurité sanitaire mondiale de l’Onu a invité ces orateurs spéciaux en vue d’encourager les jeunes qui subissent pandémie du COVID-19.