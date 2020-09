Budget supplémentaire : majorité et opposition trouvent un accord sur les aides aux frais de télécommunications

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la majorité présidentielle et l’opposition sont finalement parvenues à un accord sur le quatrième additif au budget. Un crédit de 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d'euros, destiné à venir en aide notamment aux petits commerçants et aux autoentrepreneurs les plus durement touchés par l’épidémie du COVID-19. Elles doivent donc le passer en séance plénière qui va se tenir ce soir.L’accord est intervenu in extremis ce matin, après que les deux camps rivaux ont trouvé un compromis sur une enveloppe de 20 000 wons que le gouvernement et le Minjoo au pouvoir avaient voulu accorder aux plus de 13 ans pour les aider à payer leur facture de télécommunications. Une pomme de discorde qui les avait divisés.Les deux principales formations de l’Hémicycle, le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, ont trouvé un modus vivendi afin d’octroyer ce soutien exceptionnel seulement aux citoyens âgés de 16 à 34 ans et aux plus de 65 ans. Un projet qui nécessite 520 milliards de wons de moins qu’initialement prévu. Cet argent sera utilisé pour vacciner gratuitement 1 050 000 personnes de plus contre la grippe, comme l’avait exigé le PPP.De même, des appuis financiers spéciaux pour la garde des enfants seront aussi accordés : 200 000 wons pour chaque enfant non scolarisé et chaque écolier, et 150 000 wons pour chaque collégien. Le pouvoir avait proposé à l’origine de verser 200 000 wons seulement pour chaque écolier et chaque enfant non scolarisé, sans prendre en compte les collégiens.