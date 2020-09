COVID-19 : l’étau sanitaire se resserre avant les vacances de Chuseok

Photo : YONHAP News

Un total de 61 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés ces 24 dernières heures : 51 d’origine locale et 10 importés. Un nombre moins important que la semaine dernière. La région métropolitaine de Séoul en compte toujours le plus grand nombre, avec 36 contaminations.Le taux d’occupation des lits dédiés au coronavirus a atteint 44,9 % dans la capitale et 37,4 % dans sa première couronne.Les autorités sanitaires ne baissent cependant pas la garde. Selon elles, il faut assurer une situation plus stable avant les congés de la fête des récoltes de Chuseok, qui débuteront le 30 septembre pour une durée de quatre jours.Elles sont plus particulièrement préoccupées par une proportion toujours élevée des patients de plus de 60 ans, qui flirte avec 40 % de l’ensemble, et par les contaminations incessantes sur le lieu de travail. Sans oublier les plateformes logistiques qui reçoivent un nombre de colis à livrer beaucoup plus grand que d’habitude, en amont de Chuseok et des clusters détectés dans les universités. Les citoyens sont donc appelés à respecter scrupuleusement les règles sanitaires.La cellule de crise interministérielle a quant à elle discuté aujourd’hui des moyens de gérer les centres de dépistage et de permettre aux personnes âgées des maisons de retraite de retrouver les leurs sans contact pendant les vacances de la fête traditionnelle.