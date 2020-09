La mortalité due à la maladie d’Alzheimer en forte augmentation

Photo : Getty Images Bank

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié aujourd’hui les chiffres sur la mortalité en Corée du Sud l’an dernier.Quelque 295 000 personnes sont décédées en 2019, soit une baisse de 1,2 % par rapport à l’année précédente. Une première régression en six ans. Le nombre de morts pour 100 000 habitants a lui aussi diminué de 1,3 % sur un an pour se situer à 574,8.Le Kostat a expliqué ces chiffres relativement plus faibles par l’effet de l’excès de décès liés à une vague exceptionnelle de froid qui s’est abattue sur le pays en 2018.Par âge, les plus de 80 ans représentent 47 % des morts, 15 points de plus qu’en 2009. Les cancers restent toujours la principale cause de mortalité, devant les maladies cardiaques et la pneumonie.La maladie d'Alzheimer en est la 7e cause. Le taux de décès liés à cette forme de démence la plus courante a progressé de 9,5 % en seulement un an.Les hommes sont 1,6 fois plus susceptibles que les femmes de mourir d’un cancer, tandis que la mortalité liée à la maladie d’Alzheimer est 2,5 fois plus élevée chez les femmes.