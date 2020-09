Trump n’a pas mentionné la Corée du Nord dans son allocution virtuelle aux Nations unies

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis Donald Trump est lui aussi intervenu lors de l’assemblée générale virtuelle de l’Onu. Il s’agissait de son quatrième discours devant cette grand-messe planétaire depuis son arrivée au pouvoir.Il s’est exprimé sur plusieurs grands dossiers internationaux tels que la pandémie du coronavirus, l’environnement, l’économie et la politique étrangère. Chose inédite, cette fois, la question nord-coréenne ne s’est pas invitée dans son allocution, contrairement à ses trois précédents discours. Cela suscite de nombreuses spéculations.Pour certains, le leader américain aurait décidé de ne pas en faire mention en raison de l’impasse dans les négociations nucléaires entre son pays et la Corée du Nord. Ainsi il aurait préféré ne pas irriter Pyongyang, à six semaines à peine de la présidentielle aux Etats-Unis. D’autant que le régime de Kim Jong-un pourrait dévoiler de nouvelles armes capables de menacer le continent américain ou tester un missile balistique de type MSBS à l’occasion du 75e anniversaire, le 10 octobre, de son parti dirigeant, le Parti des travailleurs.Pour d’autres, cette année, son allocution a été trop courte pour aborder aussi le dossier nord-coréen. Elle a été d’une durée de seulement sept minutes, tandis que ses trois précédentes éditions avaient dépassé 30 minutes.