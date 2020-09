Asean : Séoul verse 3,35 millions de dollars pour la formation d’experts en gestion des désastres

Photo : YONHAP News

Le bureau de la représentation de la Corée du Sud auprès de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) a organisé hier, en vidéoconférence, la cérémonie de lancement de l’élaboration des standards de gestion des désastres et des normes de certification des experts. Et ce en tandem avec le Centre de coordination de l'Asean pour l'assistance humanitaire sur la gestion des catastrophes (AHA Centre).Cette démarche fait suite au mémorandum d’entente conclu en novembre dernier entre l’Agence contre les incendies de Corée (NFA) et cette association des dix pays membres, à l’occasion du sommet spécial Séoul-Asean. L'objectif est de développer la compétence de la région pour la résilience liée aux désastres.Jusqu’alors, Séoul a dépêché des équipes de secours et acheminé des produits de première nécessité en cas de séisme ou de tsunami dans cette partie du monde. Cette fois, le gouvernement fera un pas de plus en versant 3,35 millions de dollars sur une période de trois ans pour la formation des spécialistes. La NFA mettra également en commun les expériences et les techniques pour répondre aux calamités.AHA Centre, qui siège à Jakarta en Indonésie, a été fondé en 2011 par l'Asean avec pour mission de faire front commun aux catastrophes naturelles à grande échelle.