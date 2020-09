Aéroport d’Incheon : échec de l’appel d’offres pour six boutiques « duty free »

Photo : YONHAP News

L’appel d’offres lancé pour la gestion de six magasins hors taxes situés dans le terminal 1 de l’aéroport international d’Incheon est tombé à l’eau en raison des retombées de la crise sanitaire du COVID-19.D’après la société nationale gérant l’aéroport, cet échec de l’adjudication est dû au manque de candidats, et celle-ci compte publier aujourd'hui une nouvelle annonce.Il s’agit de quatre secteurs de vente réservés aux grandes entreprises, dont les produits cosmétiques et les parfums (DF2), les alcools, les tabacs et les aliments (DF3) et les articles de mode (DF6), ainsi que de deux zones pour les PME.En particulier, le lot DF2 n’a fait l’objet d’aucune candidature, et les autres une seule chacun.L’appel d’offres avait été initié en février dernier, mais les secteurs DF2 et DF6 sont restés vacants par manque de participation des entreprises.