Le numéro d’appel d’urgence à l’étranger sera bientôt le « 104 »

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères prévoit de changer le numéro du centre d’appel du consulat à l’étranger pour un numéro à trois chiffres. Selon son rapport remis à un député membre de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la réunification, ce projet est en cours depuis février dernier.A l’heure actuelle, les sud-Coréens qui rencontrent des difficultés hors des frontières doivent composer dix chiffres (02 32 10 04 04) pour un appel d'urgence, mais beaucoup de voyageurs l’ignorent. Le nouveau numéro, le 104, sera plus facile à mémoriser d’autant que « 1 » a la même prononciation qu’« incident » en coréen et « 04 » que « consulat ».A en croire le ministère, ce numéro simple permettra de réduire le temps nécessaire pour joindre les autorités sud-coréennes sur place et ainsi recevoir une aide rapide et efficace en cas d’urgence.L’organisme gouvernemental envisage de réserver ce numéro de téléphone dans tous les pays étrangers. Un projet sans précédent dans le monde jusqu’à présent. Cette initiative est actuellement à l'étude dans 17 nations. Elle sera mise en œuvre partiellement dès la fin de cette année après la certification du numéro 104 par le ministère des Sciences et des TIC.Par ailleurs, le ministère compte également élaborer un moyen de contact de la mission diplomatique via l’application de messagerie KakaoTalk.