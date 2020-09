Kyobo : les ventes de romans grimpent de 30 % cette année

Photo : KBS News

Les romans sud-coréens connaissent une prospérité sans précédent. D’après la librairie Kyobo, leurs ventes de cette année jusqu’au 20 septembre dernier sont montées en flèche, de 30,1 % par rapport à la même période de 2019.Le chiffre est 4,3 % plus élevé que celui de 2012, l’année où les fictions sud-coréennes ont atteint leur pic. Un record que ce géant du secteur n’a jamais renouvelé jusqu’à présent.Cette embellie est notamment due à l’essor de la science-fiction et à la littérature pour adolescents qui ont vu leurs ventes exploser de 457 % et de 107 % respectivement sur un an. Les livres adaptés en film ou en série télévisée se sont écoulés neuf fois plus, notamment ceux apparus dans le feuilleton sud-coréen « It's Okay to Not Be Okay ».Le roman le plus recherché par les lecteurs cette année était « Amande » de l’écrivaine Son Won-pyeong, publié il y a trois ans. Viennent ensuite « Si nous ne pouvons pas voyager à la vitesse de la lumière » de Kim Cho-Yup et « Quand il fera beau, je visiterai » de Yi To-u.Ce résultat a été principalement porté par les femmes sud-coréennes. Leur proportion dans les achats s’est accrue de 64,7 % à 69,9 % en glissement annuel.