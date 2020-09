COVID-19 : le nombre de cas supplémentaires repasse au-dessus de 100

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 110 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures : 99 d’origine locale et 11 importés. Ainsi, leur nombre est repassé au-dessus de 100 pour la première fois en quatre jours. Le total cumulé depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays en janvier est désormais porté à 23 216.Les nouvelles infections sont majoritairement répertoriées à Séoul et dans sa région. De nouveaux foyers de cas groupés sont aussi détectés à travers tout le pays.Dans ce contexte, le nombre de décès liés au coronavirus continue de grimper depuis deux mois chez les plus de 70 ans. De quoi inquiéter les autorités sanitaires. Celles-ci appellent alors en priorité les établissements d’hébergement de seniors et les sociétés de vente en réseau par cooptation à respecter les règles sanitaires.Le Premier ministre Chung Sye-kyun a de son côté exhorté les citoyens à redoubler de vigilance pendant les quatre jours de congés de la fête de Chuseok, qui selon lui, seront déterminants pour prévenir la propagation du virus.