Photo : YONHAP News

Deux sud-Coréens figurent dans le classement 2020 des 100 personnes les plus influentes au monde, publié aujourd’hui par l'hebdomadaire américain Time.On y trouve en effet le nom de la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), Jeong Eun-kyeong, et celui du réalisateur oscarisé de « Parasite », Bong Joon-ho, dans la liste des « leaders » et des « artistes » respectivement.Chargé par le magazine d'écrire l'article présentant Jeong, le président Moon Jae-in a dit de cette héroïne nationale face au COVID-19 qu’elle était en première ligne dans la lutte contre le coronavirus et faisait preuve de transparence, de franchise et d’un esprit d’ouverture et de démocratie.Le chef de l’Etat a aussi évoqué le fait qu’elle est la première femme à diriger l’agence et à en avoir fait une institution « bien préparée ».