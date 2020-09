Le Premier ministre préconise la mise en œuvre rapide du nouvel additif au budget

Photo : KBS News

Ça y est. Un quatrième budget supplémentaire 2020 est désormais arrêté. Les députés l’ont définitivement adopté hier soir. Son montant s’élève à 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d'euros.Le gouvernement a lui aussi fixé l’orientation de son exécution dès ce matin en conseil des ministres extraordinaire. Comme annoncé, il s’agit d’aider au plus vite les citoyens en difficulté suite à la crise du coronavirus. Des petits commerçants, des autoentrepreneurs, des travailleurs précaires, des demandeurs d’emploi entre autres seront concernés.Le Premier ministre Chung Sye-kyun, qui a réuni le conseil, a demandé aux ministères compétents de faire tout leur possible pour leur verser rapidement ce nouveau soutien financier, si possible avant la fête des moissons de Chuseok, qui tombe le 1er octobre.Le chef du gouvernement a aussi adressé ses pensées aux sud-Coréens qui n’en bénéficieront pas cette fois.