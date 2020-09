Kim Gunn prévoit de se rendre à Singapour et en Indonésie

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères multiplie les déplacements à l’étranger de ses hauts responsables.Après la ministre Kang Kyung-wha et son premier vice-ministre Choi Jong-kun, qui ont récemment effectué une visite respectivement au Vietnam et aux Etats-Unis, c’est cette fois au tour de Kim Gunn, l'un des vice-ministres adjoints, de se rendre, lui, à Singapour et en Indonésie. Un voyage programmé entre le 24 et le 29 septembre. C’est la première fois depuis la propagation du coronavirus qu’un responsable de la diplomatie sud-coréenne visite deux pays à la suite.Kim échangera avec ses interlocuteurs locaux notamment sur la coopération dans le cadre de la « nouvelle politique du Sud » menée par l’administration de Moon Jae-in, et celle entre Séoul et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Concrètement, le haut diplomate fera le point sur les mesures que Séoul et ces Etats ont mises en place pour faciliter les déplacements d’hommes d'affaires sur fond de coronavirus. Il écoutera aussi les entrepreneurs sud-coréens installés à Singapour et en Indonésie.