Séoul rapatrie les dépouilles de 117 soldats chinois morts durant la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Séoul continue de restituer les dépouilles de soldats chinois tués pendant la guerre de Corée. Cette fois, il s’agit de leur septième rapatriement. Les restes d’un total de 117 militaires découverts entre mars et décembre 2019 sont concernés. 103 d’entre eux ont été retrouvés aux environs de l’arête Arrowhead, située dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. C’est le site où s’est déroulée la plus intense bataille pendant le conflit de 1950 à 1953.Leur transfert aura lieu ce dimanche lors d’une cérémonie solennelle organisée à l’aéroport d’Incheon. 1 368 objets récupérés avec les restes seront eux aussi remis aux autorités chinoises.Cette année, la Corée du Sud remet à la Chine le plus grand nombre de dépouilles depuis 2015. Explication à cela : l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018 a permis d’en exhumer davantage l’an dernier dans la DMZ.