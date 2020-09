Chung Sye-kyun : le 4e additif au budget sera exécuté à 70 % avant Chuseok

Photo : YONHAP News

Après l’adoption mardi par le Parlement d’un nouveau budget d’urgence de 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d'euros, le gouvernement, la Cheongwadae et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont organisé ce matin une réunion trilatérale.A cette occasion, le Premier ministre a annoncé que le crédit serait mis à exécution à environ 70 % avant la fête des récoltes de Chuseok, qui tombe le 1er octobre. Chung Sye-kyun s’est aussi réjoui du fait que cette fois, les députés l’avaient approuvé très rapidement. Pour lui, cela illustre qu’une politique de coopération serait désormais possible aussi bien entre majorité et opposition qu’entre législatif et exécutif.Toujours selon le chef du gouvernement, si cette quatrième rallonge budgétaire a été élaborée en examinant chaque situation en détail, il se pourrait qu’il y ait des oubliés. Chung a alors promis de les aider aussi.L’ancien président de l’Assemblée nationale n’a pas manqué d’ailleurs de renouveler son appel au respect des règles sanitaires pendant les vacances de Chuseok, une période qu'il juge déterminante pour prévenir la propagation du coronavirus. Il a aussi reconfirmé la position d'extrême fermeté de l'exécutif à l’égard de tous les rassemblements que des associations conservatrices envisagent d’organiser le 3 octobre à Séoul, et ce bien entendu par crainte de la diffusion du COVID-19.