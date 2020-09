Photo : YONHAP News

La liste des zones sinistrées spéciales s’allonge. Le président de la République a approuvé hier le classement d’un total de 24 communes, cantons ou arrondissements, durement touchés par deux puissants typhons, Maysak et Haishen, qui avaient frappé le pays au début du mois. Ils se trouvent majoritairement dans les provinces situées dans le sud-est et dans l’est du territoire.Les collectivités locales de ces zones désignées peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour se reconstruire et leurs habitants de la réduction ou de l’exemption des factures des services publics.Précédemment, Moon Jae-in avait donné des instructions pour boucler le classement des zones de ce type avant la fête traditionnelle de Chuseok, après avoir mené des enquêtes minutieuses sur le terrain.